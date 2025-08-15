Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 15 августа 2025Из жизни

Медведь утащил мужчину в лес на глазах у его друга

В Японии медведь напал на мужчину и на глазах его друга утащил в лес
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: John Thomas / Unsplash

В японской префектуре Хоккайдо медведь напал на туриста. Об этом сообщает NHK World.

Нападение произошло, когда двое мужчин, которым было около 20 лет, совершали восхождение на вулкан Раусу — пик высотой 1661 метр на полуострове Сиретоко. Один из них позвонил в полицию и рассказал, что хищник напал на его друга и утащил в лес у него на глазах.

Спустя несколько часов спасательные вертолеты эвакуировали с горы около десяти туристов, которые укрылись на смотровой площадке и в других местах. Звонившего также спасли, однако о судьбе его товарища по-прежнему ничего не известно.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Раусу входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и известна как место обитания бурых медведей. Она пользуется большой популярностью у туристов в летний сезон. По данным полиции, в тот день на маршрут собирались выйти не менее 40 человек.

Ранее сообщалось, что в Японии разыскивают охотника, который пропал на острове Хоккайдо вскоре после сообщений о появлении там медведя. В ходе поисковой операции с участием полиции и пожарной службы была обнаружена винтовка пропавшего. Вскоре неподалеку нашли следы крови.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили

    Медведь утащил мужчину в лес на глазах у его друга

    Мужчины и женщины обсудили превосходящие секс проявления любви

    Силы ПВО сбили беспилотник над российским регионом

    Сын Байдена резко ответил на требования Меланьи Трамп извиниться перед ней

    Стало известно о пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск

    Депутат Рады оценил значение встречи Трампа и Путина для Зеленского

    Экс-посол США в СССР высказался о переговорах Трампа и Путина на Аляске

    В России допустили обмен заключенными с США после встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости