Медведь утащил мужчину в лес на глазах у его друга

В Японии медведь напал на мужчину и на глазах его друга утащил в лес

В японской префектуре Хоккайдо медведь напал на туриста. Об этом сообщает NHK World.

Нападение произошло, когда двое мужчин, которым было около 20 лет, совершали восхождение на вулкан Раусу — пик высотой 1661 метр на полуострове Сиретоко. Один из них позвонил в полицию и рассказал, что хищник напал на его друга и утащил в лес у него на глазах.

Спустя несколько часов спасательные вертолеты эвакуировали с горы около десяти туристов, которые укрылись на смотровой площадке и в других местах. Звонившего также спасли, однако о судьбе его товарища по-прежнему ничего не известно.

Раусу входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и известна как место обитания бурых медведей. Она пользуется большой популярностью у туристов в летний сезон. По данным полиции, в тот день на маршрут собирались выйти не менее 40 человек.

Ранее сообщалось, что в Японии разыскивают охотника, который пропал на острове Хоккайдо вскоре после сообщений о появлении там медведя. В ходе поисковой операции с участием полиции и пожарной службы была обнаружена винтовка пропавшего. Вскоре неподалеку нашли следы крови.