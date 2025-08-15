Россия
Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 в зоне СВО

Минобороны: Силы ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в зоне СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) российские военные поразили самолет Су-27 воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, самолет сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Они же за неделю (с 9 по 15 августа) перехватили 27 управляемых авиационных бомб, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 2 управляемые ракеты «Нептун».

Российские военные, помимо этого, за неделю поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины, транспортную инфраструктуру, склады с боеприпасами, места сборки и хранения БПЛА, а также центры подготовки временной дислокации иностранных наемников и бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили в зоне СВО самолет МиГ-29. Данных о том, был он сбит в воздушном бою российским истребителем или входящими в состав ВКС средствами противовоздушной обороны, нет.

