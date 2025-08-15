Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:36, 15 августа 2025Из жизни

Одна из самых красивых девушек мира стала поводом для международного скандала

На Кубе раскритиковали победительницу конкурса «Мисс Вселенная Куба 2025»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Alberto E. Tamargo / Sipa USA / Legion-Media

Кубинская пресса раскритиковала победительницу конкурса красоты «Мисс Вселенная Куба 2025», которая будет представлять страну на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Об этом сообщает издание Latin Times.

Куба более 60 лет не участвовала в международных конкурсах красоты. Самую красивую кубинскую девушку стали выбирать лишь в 2024 году, причем не на самом острове, а в американском городе Майами, где много выходцев из этой страны. 22-летняя Лина Луасес, победившая в этом году, живет в США.

Поводом для скандала стало происхождение девушки. На Кубе усомнились в том, что Луасес имеет право представлять страну. В кубинских газетах пишут, что она родилась в Майами, никогда не была в городе, который якобы представляла, и плохо знает испанский язык. Критики считают, что из-за этого она не может говорить от имени кубинок.

Материалы по теме:
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России
Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России
9 марта 2024

Финал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» пройдет 21 ноября в Бангкоке.

Ранее сообщалось, что финал конкурса красоты «Мисс мира — 2025» прошел в индийском городе Хайдарабад. Самой красивой девушкой мира признали 21-летнюю Опал Сучату Чуангсри из Таиланда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Калининградской области сообщили о работе ПВО. Это может быть первая воздушная атака на самый западный регион России

    В мессенджере Max появились функции для защиты от мошенников

    Захарова рассказала о попытке «Зеленского» пробраться на встречу Путина и Трампа

    Самбурская похвасталась фигурой в прозрачном боди

    Одна из самых красивых девушек мира стала поводом для международного скандала

    Расправившегося с семьей россиянина вычислили спустя 22 года

    Мишустин досрочно покинул Киргизию из-за встречи на Аляске

    Алиев ответил на критику моста Трампа

    Врач объяснил изменение цвета мочи на коричневый и красный

    В Госдуме захотели запретить работать курьерами одной категории граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости