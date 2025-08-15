Из жизни
21:01, 15 августа 2025Из жизни

«Мисс Вселенная» опубликовала видео об участнице из России после смертельного ДТП

Организаторы «Мисс Вселенная» опубликовали видео о погибшей участнице из России
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Организаторы международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» опубликовали видео о модели Ксении Александровой, которая была участницей от России в 2017 году. Кадры можно увидеть в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Организация «Мисс Вселенная» выразила соболезнования семье и друзьям Ксении Александровой, попавшей в смертельное ДТП.

Организация «Мисс Вселенная» выражает самые глубокие и искренние соболезнования семье, друзьям и всем, чью жизнь озарил свет «Мисс Вселенная Россия 2017» Ксении Александровой. Ее грация, красота и дух оставили незабываемый след в семье «Мисс Вселенная» и далеко за ее пределами. Пусть ее память и дальше вдохновляет на доброту, силу и любовь всех, кому посчастливилось ее знать. 🤍🕊️

«Мисс Вселенная»
Александровой было 30 лет. В 2017 году она стала первой вице-мисс России. В том же году она принимала участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в Лас-Вегасе, но не прошла в полуфинал.

О смерти Ксении Александровой стало известно 14 августа. В начале июля автомобиль, в котором ехала Александрова, столкнулся с лосем, выскочившим на проезжую часть. В результате модель получила тяжелую черепно-мозговую травму. Она более месяца провела в реанимации, однако врачи не смогли ее спасти.

