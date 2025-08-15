Москвичам предложили выбрать судьбу дома-книжки на Арбате

Москвичам предложили проголосовать за облик площади с домом-книжкой на Арбате

Власти Москвы предложили проголосовать в проекте «Активный гражданин» за облик кластера, который девелопер «Киевская площадь» планирует возвести на месте дома-книжки на Новом Арбате, известного как бывшее здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Соответствующая информация появилась на портале «Активный гражданин».

Два из трех вариантов проекта предполагают сохранение оригинального здания СЭВ, его планируют дополнить объектом, напоминающим огромный свиток. Здесь будут размещены административные и офисные помещения, общественные и культурные пространства, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, концепция предполагает синтез прошлого и настоящего.

Второй проект предполагает появление трех высотных корпусов, в архитектуре которых сохраняются линии и формы, напоминающие историческое здание. Этот проект символизирует перерождение, но в то же время отражает преемственность традиций и культуры, пояснил архитектор.

Третья концепция предполагает обновление дома-книжки по современным технологиям и его сохранение как композиционной точки района. Рядом появится новое здание — еще один дом-книжка, выше и монументальнее.

Здание на Новом Арбате площадью 56,4 тысячи квадратных метров было построено в 1960-х годах. В строительстве участвовали страны СЭВ: «Мосстрой-4» был генподрядчиком, электрику делали немцы из ГДР, лифты — чехи, мебель и оборудование — венгры, а потолок в конференц-зале был украшен алюминиевыми элементами из Польши.

Долгое время «дом-книжка» использовался как офис, более 30 лет его занимала мэрия Москвы. В октябре 2024 года здание признали аварийным. Ремонт оказался дороже нового строительства, поэтому было решено провести комплексную реконструкцию. Инвестором стала компания «Киевская площадь», планирующая построить на месте социокультурный кластер, включающий как жилые, так и общественные объекты.