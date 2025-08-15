Из жизни
08:02, 15 августа 2025

Мужчина упал из-за слишком большого пениса и сломал руку

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Обладатель самого большого пениса в мире, 40-летний Мэтт Барр из Лондона, сломал руку. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По словам Барра, из-за пениса ему не видно, что у него под ногами. Из-за этого он неоднократно падал, но прежде обходилось без травм. На этот раз он поскользнулся в ванной, потому что не заметил разлитый гель для душа,

Я торопился на работу и не заметил лишний гель для душа в ванне — в поле зрения у меня был только мой член. Поскользнулся, вылетел из ванны головой вперед и ударился плечом о твердый пол. В итоге получил два перелома

Мэтт Баррчеловек с самым длинным пенисом в мире
Мэтт Барр известен тем, что длина его полового органа составляет 28 сантиметров в неэрегированном состоянии и 41 сантиметр при эрекции. Он утверждает, что эта особенность часто ему мешает. В документальном фильме My Massive Cock рассказывалось, что из-за нее он подвергался издевательствам.

Ранее сообщалось, что однажды Барра выгнали с занятия по йоге. Несмотря на мешковатую одежду, размер его пениса стал заметен во время выполнения одной из асан, и участники тренировки решили, что у него случилась эрекция.

