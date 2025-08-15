Звезда популярного телешоу попала в больницу из-за несчастного случая

Звезда шоу Strictly Come Dancing Бычкова упала на тренировке и попала в больницу

Звезда популярного британского телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing), украино-словенская танцовщица Надежда Бычкова попала в больницу из-за несчастного случая. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бычкова рассказала, что упала на спину во время тренировки. «Я очень переживала. (...) Было очень страшно, я даже немного поплакала», — описала свое состояние после инцидента танцовщица.

Звезду шоу доставили в больницу, где она провела несколько часов. Бычковой сделали рентген, после чего выяснилось, что с ее спиной все в порядке, и она отправилась домой. «Скоро я вернусь на танцпол и буду блистать», — пообещала танцовщица.

Ранее сообщалось о другой травме, которую получила Бычкова. Как стало известно СМИ, во время репетиции танцовщица упала и неудачно приземлилась на руку, в результате чего сломала палец.

«Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) — британское танцевальное шоу, которое транслируется на канале BBC One с 2004 года. В нем участвуют пары, состоящие из профессионального танцора и звезды театра, кино или ТВ.