Назван указывающий на дружественное отношение Трампа к Путину признак

Эксперт по этикету Холгова: Личное приветствие Трампом Путина говорит о позитиве

Решение президента США Дональда Трампа лично поприветствовать российского коллегу Владимира Путина на Аляске указывает на позитивное и дружественное отношение американского лидера, заявила в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по этикету Альбина Холгова.

«Конечно, это говорит о том, что Трамп настроен решительно позитивно. Когда глава государства встречает своего коллегу, например, у трапа самолета — это говорит о высшем почтении и пиетете. Конечно, такая возможность есть не всегда, мы ведь понимаем занятость лидеров стран. Но, если такая возможность все же появляется, это говорит о дружеском и теплом отношении, о желании сотрудничать», — сказала Холгова.

Она также напомнила, что, по этикету и протоколу, ранги встречающего и приезжающего должны быть примерно равны, поэтому из того, кто встречает гостя, можно сделать вывод и об отношении к нему.

«Когда президента встречает другой президент — это идеально. Если в делегации есть дамы, им преподносят букет цветов. Затем все рассаживаются по машинам и едут либо к месту, где будет располагаться делегация, либо сразу на переговоры — все зависит от договоренностей», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен лично поприветствовать Путина по прибытии на Аляску и принять его с наивысшими почестями. Источники добавили, что организация встречи глав государств находится «на завершающей стадии».