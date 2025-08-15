Названо количество спящих на диване россиян

Askona и РОМИР: Каждый третий россиянин спит на диване

Каждый третий россиянин (37 процентов) в качестве основного спального места выбирает диван. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Askona и Института человека РОМИР.

Чаще всего россияне разных возрастов используют диван как место для отдыха — так ответили 58 процентов опрошенных. Для 34 процентов диван является местом для сна гостей. Среди молодежи 18-24 лет диван чаще всего служит основным спальным местом (58 процентов), а для отдыха используют его меньше (33 процента).

Предпочтения при выборе дивана зависят от возраста и региона. Молодые (18-24 года) чаще выбирают стильный дизайн (36 процентов) и анатомический матрас (28 процентов), а 19 процентов хотят иметь возможность менять стандартную модель. Среди 25-34-летних 35 процентов ценят дизайн, 19 процентов — анатомический матрас. В группе 35-44-летних дизайн важен для 40 процентов.

С возрастом интерес к дизайну и кастомизации снижается, при этом растет значение функциональности. В возрасте 45-59 лет 24 процентов выбирают диван с анатомическим матрасом, а среди россиян старше 60 лет таких 30 процентов. При этом лишь четверть этой группы обращает внимание на стиль и только 5 процентов интересуется возможностью модификаций.

Главная причина покупки — обновление интерьера, особенно среди людей 35-60 лет и старше. Россияне в возрасте 18-34 лет чаще покупают диван из-за переезда, тогда как среди старших эта причина наименее распространена (7 процентов). В возрасте 35-44 лет диван в основном приобретают для дополнительного спального места (15 процентов).

Покупатели чаще всего выбирают офлайн-магазины — 66 процентов, при этом 10 процентов покупают в интернете, 9 процентов заказывают диван по индивидуальному проекту, по 5 процентов используют маркетплейсы и сайты объявлений.

Молодые люди обновляют мебель чаще других — 26 процентов приобрели диван 3-4 года назад. Среди россиян старше 60 лет 17 процентов покупали диван 9-10 лет назад, а 31 процент не обновляли его более десяти лет. Семьи без детей меняют диваны реже — 35 процентов приобрели мебель больше десяти лет назад, тогда как в семьях с детьми таких 24 процента.

