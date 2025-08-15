Военная хроника: Отрицание реальности является признаком каждого поражения ВСУ

Для каждого крупного поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) характерны два устойчивых признака. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Первым признаком издание назвало максимально долгое и всегда публичное отрицание реальности. Вторым является «мощнейшая киборгизация обреченных», под которой понимается «технология героизации тех, кого заранее списали». Отмечается, что ранее подобный процесс наблюдался в Авдеевке, а в настоящий момент — запущен в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» назвал признак приближения разгрома ВСУ на одном направлении. По его словам, разделение группировки ВСУ в Красноармейске приближает капитуляцию противника и делает ее практически неизбежной.