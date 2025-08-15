Забота о себе
13:33, 15 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы научно доказанные методы продления жизни и сохранения здоровья

Эндокринолог Мсхалая: Борьба с висцеральным жиром продлевает здоровье человека
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Врач-эндокринолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Георгий Мсхалая рассказал об эффективных методах превентивной медицины. Научно доказанные способы продления жизни и сохранения здоровья он назвал «Ленте.ру».

Врач заявил, что продление активной жизни во многом зависит от модификации образа жизни человека. «Важнейшую роль в этом процессе играет борьба с лишним весом и ожирением, особенно с висцеральным жиром, который ускоряет старение и провоцирует развитие сопутствующих заболеваний. Снижение объема висцерального жира помогает уменьшить системное воспаление, нормализовать обмен веществ и снизить риск возникновения различных болезней», — рассказал он.

Также собеседник «Ленты.ру» отметил, что превентивная медицина акцентирует внимание на индивидуальной работе по нормализации сна, питания и психологического состояния. Одним из важных инструментов является генетический скрининг, позволяющий выявить предрасположенность к различным заболеваниям — от сердечно-сосудистых и онкологических до метаболических нарушений, таких как диабет второго типа.

Кроме того, специалисты превентивной медицины активно применяют биохимический анализ и мониторинг метаболических процессов. Это включает в себя оценку маркеров воспаления, витаминно-минерального статуса, гормонального баланса и других показателей. Даже до появления первых симптомов можно обнаружить дефициты и нарушения в различных системах организма, которые становятся очевидными благодаря глубоким и точным анализам. Своевременно принятые меры по восполнению дефицитов или исправлению неблагоприятных ситуаций позволяют сохранить здоровье и избежать развития заболеваний

Георгий Мсхалаяэксперт по превентивной и anti-age медицине

Ранее терапевт Шота Каландия рассказал об ошибках в питании, которые вредят кишечнику. По его словам, недостаток клетчатки в рационе приводит к запорам.

