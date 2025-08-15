Неравнодушные иностранцы начали съезжаться в Россию с одной целью

KP.RU: Иностранцы съезжаются в Россию для помощи бездомным

Иностранный студент из Индии Санджай приехал в Россию на учебу и неожиданно занялся волонтерством. Как пишет KP.RU, молодой человек, будущий хирург, начал безвозмездно помогать бездомным, тем самым в том числе оттачивая медицинские навыки.

Все началось с того, что группа студентов-медиков посетила лечебницу и прониклась работой здесь. Так, в течение месяца Санджай помог нескольким десяткам человек в челябинской клинике. В основном они обращаются с жалобами на ожоги, раны или последствия от обморожений. Уточняется, что в день клиника принимает около 50 пациентов.

При этом, как пишет издание, не так давно в лечебнице в Челябинске волонтерили другие иностранные граждане: медицинская сестра из Швейцарии и врач-эпидемиолог из Англии.

«Мы всегда готовы работать с людьми, которые проживают в других странах. Особенно с талантливыми волонтерами, — говорит основатель проекта Евгений Косовских. — Ежегодно к нам приезжают несколько человек из разных стран».

