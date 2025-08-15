Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:06, 15 августа 2025Моя страна

Неравнодушные иностранцы начали съезжаться в Россию с одной целью

KP.RU: Иностранцы съезжаются в Россию для помощи бездомным
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PhotobyTawat / Shutterstock / Fotodom

Иностранный студент из Индии Санджай приехал в Россию на учебу и неожиданно занялся волонтерством. Как пишет KP.RU, молодой человек, будущий хирург, начал безвозмездно помогать бездомным, тем самым в том числе оттачивая медицинские навыки.

Все началось с того, что группа студентов-медиков посетила лечебницу и прониклась работой здесь. Так, в течение месяца Санджай помог нескольким десяткам человек в челябинской клинике. В основном они обращаются с жалобами на ожоги, раны или последствия от обморожений. Уточняется, что в день клиника принимает около 50 пациентов.

При этом, как пишет издание, не так давно в лечебнице в Челябинске волонтерили другие иностранные граждане: медицинская сестра из Швейцарии и врач-эпидемиолог из Англии.

«Мы всегда готовы работать с людьми, которые проживают в других странах. Особенно с талантливыми волонтерами, — говорит основатель проекта Евгений Косовских. — Ежегодно к нам приезжают несколько человек из разных стран».

Ранее в Курганской области после пяти дней поисков волонтеры нашли пенсионера, все это время выживавшего в лесу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв прогремел на российском заводе. Есть погибшие, здание цеха полностью уничтожено

    Молдавия разместила у себя украинские военные самолеты

    Число пострадавших при разрушительном взрыве на заводе под Рязанью выросло в три раза

    Повара-мигранта нашли с мешком на голове в российском лесу

    В Лондоне пообещали разместить войска на Украине при одном условии

    В РФС объяснили удаление футболиста после его прикосновения к женщине-судье

    Пашинян приедет в Россию для обсуждения работы Армении в ЕАЭС

    В США раскрыли планы Трампа по контактам с Киевом и ЕС до встречи с Путиным

    Застрявшую в ящике для пожертвований женщину не смогли спасти

    Россиянка сняла на видео пробку из двух тысяч машин на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости