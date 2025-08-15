Культура
16:57, 15 августа 2025

Неудачи в карьере внука Пугачевой в США объяснили

Продюсер Рудченко: Никита Пресняков мог реализоваться в России как рок-музыкант
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объяснил неудачи в карьере внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова в США. Его цитирует NEWS.ru.

По мнению медиаменеджера, музыкант «зря сделал ставку на Америку». «Он, мне кажется, в крайности бросается. Вроде бы творчеством занимается, но в тот же самый момент не музыкой. Благодаря авторитету родных он мог, конечно, в России реализоваться как рок-музыкант. Он сделал ставку на Америку, там его творчество не нужно оказалось. Думаю, он себя сейчас чувствует околоартистическим персонажем, не лидером», — сказал продюсер.

Ранее сообщалось, что внук Пугачевой, который проживает в Соединенных Штатах Америки, обиделся, что его не зовут участвовать в российских развлекательных проектах.

