18:30, 15 августа 2025

Ольга Серябкина станцевала перед камерой в бикини

Певица Ольга Серябкина станцевала перед камерой в коричневом бикини и мини-юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка российской поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина станцевала перед камерой в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя артистка предстала на размещенных кадрах в коричневом бикини, которое состояло из топа-бандо и трусов с завязками на бедрах. Также она надела мини-юбку в тон купальнику и распустила гладко уложенные волосы.

Кроме того, певица дополнила образ массивными белыми наушниками, широким серебристым браслетом и ожерельем и нанесла макияж в коричневых тонах.

В июле экс-солистка «Серебра» Катя Кищук показала фанатам откровенные фото.

