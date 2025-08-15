Из жизни
18:34, 15 августа 2025Из жизни

Подросток провел три дня в воде после падения с высоты 70 метров и выжил

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nigmatulina Aleksandra / Shutterstock / Fotodom

В США пришел в себя 13-летний подросток, который провел 11 дней в коме после того, как упал в овраг с 70-метрового обрыва. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 27 июля, когда Коди Тренкл-младший катался на скейтборде у озера Гуз-Крик в штате Миссури. Последний раз его видели живым около полудня, после чего он бесследно исчез. Поиски продолжались три дня, пока брат Коди случайно не нашел его скейт у обрыва в 800 метрах от дома.

Критически важную роль в спасении сыграла собака-ищейка Даррелл из кинологической службы местной тюрьмы. Пес обнаружил мальчика на дне 73-метрового оврага лежащим в луже воды. Подросток провел более 80 часов без еды и воды, получив при этом множественные травмы при падении. Его экстренно госпитализировали при помощи вертолета. Врачи назвали чудом, что Коди выжил. Среди прочего у него диагностировали множественные кровоизлияния в мозг, перелом черепа, глубокие раны на спине, инфицированные от длительного контакта с водой, бактериальную пневмонию, острую почечную недостаточность. Чтобы спасти Коди жизнь, медики ввели его в медикаментозную кому. Он очнулся через 11 дней

Когда 8 августа Коди начал приходить в себя, он сначала не мог говорить. Узнав сидевшую у его постели мать, он сумел языком жестом сказать ей «Я люблю тебя».

«Его упрямство спасло ему жизнь, — говорит мать мальчика Стефани Нили. — Он родился недоношенным и уже тогда боролся за выживание. Теперь история повторилась». Подростку предстоит месяцы реабилитации для восстановления двигательных функций и речи. Врачи особо отмечают, что выжить после таких травм и переохлаждения — настоящее медицинское чудо.

Ранее сообщалось, что в Гималаях спасли мужчину, который пропал на девять дней. Он выживал в горах без еды и воды, питался насекомыми и все время шел вдоль реки в надежде дойти до города.

