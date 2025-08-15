Порномодель-карлица пожаловалась на приставания женатых знаменитостей

25-летняя Эрика Калабрезе, модель OnlyFans ростом 122 сантиметра, рассказала о непристойных предложениях от знаменитостей. Об этом пишет OK Magazine.

Девушка призналась, что ей часто приходят личные сообщения от «женатых знаменитостей с детьми». «Среди них есть те, кто хочет провести время с карлицей», — заявила Калабрезе.

Исследование платформы Supercreator показало, что низкорослые модели на OnlyFans привлекают на 34 процента больше подписчиков, чем женщины обычного роста. Эрика использует это преимущество: «У меня был выбор — либо зарабатывать на своем росте, либо поддаваться стереотипам».

Калабрезе, у которой почти миллион подписчиков в соцсетях, также получает предложения от студентов, желающих видеть ее на вечеринках, и от пожилых мужчин. «Многие просто хотят поставить галочку в списке желаний», — пояснила модель.

Ранее порнозвезда Бонни Блю, утверждающая, что количество ее сексуальных партнеров исчисляется тысячами, назвала худший тип мужчин. По ее словам, самые странные и неприятные запросы бывают у очень состоятельных людей.