Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:42, 15 августа 2025Из жизни

Порномодель-карлица пожаловалась на приставания женатых знаменитостей

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @airikacal_

25-летняя Эрика Калабрезе, модель OnlyFans ростом 122 сантиметра, рассказала о непристойных предложениях от знаменитостей. Об этом пишет OK Magazine.

Девушка призналась, что ей часто приходят личные сообщения от «женатых знаменитостей с детьми». «Среди них есть те, кто хочет провести время с карлицей», — заявила Калабрезе.

Исследование платформы Supercreator показало, что низкорослые модели на OnlyFans привлекают на 34 процента больше подписчиков, чем женщины обычного роста. Эрика использует это преимущество: «У меня был выбор — либо зарабатывать на своем росте, либо поддаваться стереотипам».

Материалы по теме:
«Тело было покрыто гематомами» Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
«Тело было покрыто гематомами»Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
30 июня 2022
«Я несу в этот мир наслаждение» Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
«Я несу в этот мир наслаждение»Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
9 апреля 2021

Калабрезе, у которой почти миллион подписчиков в соцсетях, также получает предложения от студентов, желающих видеть ее на вечеринках, и от пожилых мужчин. «Многие просто хотят поставить галочку в списке желаний», — пояснила модель.

Ранее порнозвезда Бонни Блю, утверждающая, что количество ее сексуальных партнеров исчисляется тысячами, назвала худший тип мужчин. По ее словам, самые странные и неприятные запросы бывают у очень состоятельных людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Порномодель-карлица пожаловалась на приставания женатых знаменитостей

    В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским после переговоров с Трампом

    Россиянам рассказали об опасных способах самолечения высокого давления

    На Западе сравнили Rafale и Су-35С

    Истребители F-35 разместили на военной базе Аляски из-за саммита

    В Белом доме сообщили время начала встречи Путина и Трампа

    Силы ПВО отразили атаку 13 украинских беспилотников в российском регионе

    Террористов из «Крокуса» ждал встретить в Брянской области сообщник

    В России назвали цель встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости