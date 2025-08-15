После атаки украинских дронов на российский город повреждения получили 33 многоэтажки

Скрябин: После атаки дронов ВСУ на Ростов-на-Дону повреждения получили 33 дома

После атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону повреждения получили 33 многоквартирных дома. Об этом сообщил мэр российского города Александр Скрябин в Telegram.

«После обследования территории места происшествия количество поврежденных составляет 33 жилых дома. В дальнейшем еще возможны корректировки списков», — сообщил чиновник.

По его словам, работа по обследованию мест для выявления последствий атаки ВСУ продолжится.

14 августа сообщалось, что в результате удара ВСУ по Ростову-на-Дону повреждения получили 10 многоквартирных домов. Пострадали 15 человек.