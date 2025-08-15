Повара-мигранта нашли с мешком на голове в российском лесу

В Сестрорецке неизвестные похитили повара-мигранта и пытали его ножом в лесу

Повара-мигранта из Узбекистана нашли с мешком на голове и ножевыми ранениями в лесу рядом с Сестрорецком. Об этом сообщает «78.ru».

По данным издания, мужчину похитили неизвестные сразу после окончания его рабочего дня. Злоумышленники требовали у похищенного деньги, а затем вывезли его в лес, где несколько раз ударили ножом и скрылись.

Мигранта нашли в лесополосе возле Лесной улицы в Лисьем Носу. Его госпитализировали.

