13:48, 15 августа 2025Силовые структуры

Повара-мигранта нашли с мешком на голове в российском лесу

В Сестрорецке неизвестные похитили повара-мигранта и пытали его ножом в лесу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Повара-мигранта из Узбекистана нашли с мешком на голове и ножевыми ранениями в лесу рядом с Сестрорецком. Об этом сообщает «78.ru».

По данным издания, мужчину похитили неизвестные сразу после окончания его рабочего дня. Злоумышленники требовали у похищенного деньги, а затем вывезли его в лес, где несколько раз ударили ножом и скрылись.

Мигранта нашли в лесополосе возле Лесной улицы в Лисьем Носу. Его госпитализировали.

Ранее в Камышине (Волгоградская область) нашли убитым судью. Его обнаружили на Советской улице с ножом в голове.

