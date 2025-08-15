Силовые структуры
Появилась информация об организаторе теракта против генерала Кириллова

Организатор убийства генерала Кириллова объявлен в международный розыск
Варвара Митина (редактор)

Фото: Unsplash

Правоохранители установили личность организатора теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом пишет ТАСС

В момент совершения преступления он был в Дубае. Сейчас мужчину объявили в международный розыск. Собеседник агентства рассказал, что организатор познакомился с одним из фигурантов дела, Батуханом Точиевым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в 2022 году в колонии общего режима. После освобождения они продолжали общаться.

В один из дней организатор обратился к Точиеву с просьбой найти жилье для его родственника Ахмаджона Курбонова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Точиев просьбу выполнил. Ключи Курбонову передавал его двоюродный брат Рамазан Падиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Позднее Курбонов станет исполнителем теракта.

Теракт против генерал-лейтенанта Кириллова произошел рано утром 17 декабря 2023 года в Москве на Рязанском проспекте.

