Президент Сербии обвинил протестующих в желании сжечь людей заживо

Вучич: Протестующие в Нови-Саде хотели сжечь офис Сербской прогрессивной партии

Президент Сербии Александр Вучич в эфире Informer TV обвинил протестующих в желании сжечь офис Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде вместе с находящимися внутри сторонниками.

«Протестующие вчера ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там, внутри», — сказал политик.

По его словам, в офисе находилось около 300 человек. Глава МВД Сербии Ивица Дачич уточнил, что в беспорядках в Нови-Саде прошлой ночью пострадали 27 сотрудников полиции, правоохранители задержали 47 человек. Этой ночью травмы получили еще пятеро полицейских, минимум 14 протестующих были задержаны.

Ранее Вучич сообщил, что более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад в ночь на четверг, 13 августа.