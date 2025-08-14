Названо число пострадавших в ходе протестов в Сербии

Вучич: Более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в Сербии

Более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад в ночь на четверг, 13 августа. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич, пишет РИА Новости.

По словам политика, силовики не отступают, сопротивлялись протестующим. В настоящее время власти Сербии увеличивают число сотрудников полиции на улицах и устанавливают порядок.

Ранее Вучич посетовал, что итогом протестов, происходивших в Сербии в последние полгода, стало снижение иностранных инвестиций на 46 процентов.

В июне Вучич обратился к участникам протеста, призвав их к миру и спокойствию. Глава государства вышел к гражданам в ходе протестов в Пионерском парке в столице страны.