Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 14 августа 2025Мир

Названо число пострадавших в ходе протестов в Сербии

Вучич: Более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в Сербии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад в ночь на четверг, 13 августа. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич, пишет РИА Новости.

По словам политика, силовики не отступают, сопротивлялись протестующим. В настоящее время власти Сербии увеличивают число сотрудников полиции на улицах и устанавливают порядок.

Ранее Вучич посетовал, что итогом протестов, происходивших в Сербии в последние полгода, стало снижение иностранных инвестиций на 46 процентов.

В июне Вучич обратился к участникам протеста, призвав их к миру и спокойствию. Глава государства вышел к гражданам в ходе протестов в Пионерском парке в столице страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ждут новых операций ВСУ перед встречей Трампа и Путина. Где украинские войска могут попытаться прорвать границу?

    Сийярто возмутился ударом ВСУ по нефтепроводу в России

    Малышева дала неожиданный совет россиянам с сильной болью в животе

    Боец ВСУ послушался родителей и сдался в плен

    Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана

    Мужчине пришлось заклеить пенис после нападения злоумышленника с ножом

    Любителей анального секса предупредили о риске развития угрожающей жизни болезни

    Названо число пострадавших в ходе протестов в Сербии

    В Госдуме предложили компенсировать стоимость платных медицинских услуг

    Возможность долететь напрямую из Москвы до Аляски оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости