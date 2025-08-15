Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:47, 15 августа 2025Силовые структуры

Продажа компьютера обернулась для россиянина судом

В Москве пройдет суд над двумя иностранцами за похищение человека
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух иностранных граждан, которые похитили мужчину и вымогали у него компьютер и 12 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Иностранцы проходят обвиняемыми по статьям 126 («Похищение человека») и 162 («Разбой») УК РФ . Их дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пострадавший решил продать свой компьютер. Иностранцы выдали себя за покупателей и предложили встретиться. 28 февраля обвиняемые находились в машине около жилого дома на улице Бутлерова, когда к ним подошел продавец. Когда потерпевший сел в автомобиль, иностранцы стали угрожать ему и увезли в сторону Московской области. Далее они потребовали от россиянина 12 тысяч рублей и компьютер. Потерпевший выполнил их требования, и его отпустили.

Ранее в Москве осудили двоих мужчин за похищение покупателя машины.
 

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскладушки, котлеты по-киевски и очередь, чтобы умыться. Как российских журналистов и дипломатов встретили на Аляске?

    На Камчатке произошло извержение Ключевского вулкана

    Женщина нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия

    Предсказана реакция золота на переговоры Путина и Трампа

    Установлен причастный к обстрелу Белгорода из чешского оружия

    В России нашли новые грибы

    Высоцкая назвала два кулинарных провала и похвалила свои сырники

    Зумеры в России оказались не готовы работать 5/2

    В пороховом цеху российского завода произошел взрыв

    Вероятность смягчения санкций против России после саммита в США оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости