Продажа компьютера обернулась для россиянина судом

В Москве пройдет суд над двумя иностранцами за похищение человека

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух иностранных граждан, которые похитили мужчину и вымогали у него компьютер и 12 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Иностранцы проходят обвиняемыми по статьям 126 («Похищение человека») и 162 («Разбой») УК РФ . Их дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пострадавший решил продать свой компьютер. Иностранцы выдали себя за покупателей и предложили встретиться. 28 февраля обвиняемые находились в машине около жилого дома на улице Бутлерова, когда к ним подошел продавец. Когда потерпевший сел в автомобиль, иностранцы стали угрожать ему и увезли в сторону Московской области. Далее они потребовали от россиянина 12 тысяч рублей и компьютер. Потерпевший выполнил их требования, и его отпустили.

Ранее в Москве осудили двоих мужчин за похищение покупателя машины.



