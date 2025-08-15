Культура
16:24, 15 августа 2025
Культура

Продюсер заявил о мстительности Крутого

Продюсер Дворцов: Игорь Крутой может перекрыть кислород неугодным артистам
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Игорь Крутой

Игорь Крутой. Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что говорят о композиторе Игоре Крутом в шоу-бизнесе. Его цитирует сайт «Страсти».

По словам медиаменеджера, у Крутого достаточно хорошая репутация. «Его уважает весь шоу-бизнес, потому что он мэтр, профессионал своего дела, гениальный человек. Но все творческие люди скандальные, поэтому я не удивлен его высказываниями», — отметил он.

При этом Дворцов добавил, что продюсер мог поступать жестко с теми, кто предпочитал разрывать с ним связи. «Как и любой человек со статусом, властью в шоу-бизнесе, Игорь Крутой может перекрыть кислород артистам, если они ему неугодны или перешли дорогу», — сказал он.

Ранее продюсер и композитор Максим Фадеев прокомментировал давний конфликт со своим коллегой Игорем Крутым.

