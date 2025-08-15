Мир
Назван общий враг Путина и Трампа

Политолог Марков: У Путина и Трампа общие ценности и враги
Варвара Кошечкина
Фото: Carlos Barria / Reuters

У президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть общие враги, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Он предположил, что это может быть одной из причин взаимной симпатии лидеров стран.

«У симпатии Трампа и Путина есть несколько причин. Во-первых, у них действительно много общего. Прежде всего, это общие враги в лице либеральных глобалистов. Также это и система ценностей с опорой именно на традиционные ценности, среди которых уважение к суверенитету народа, к большинству, к суверенитету институтов и так далее», — считает политолог.

Кроме того, по мнению Маркова, президенты питают друг к другу взаимное уважение как в вопросе человеческих качеств, так и в том, что они сделали для своих стран.

«Трамп очень уважает Путина за то, что он сам пробился, возродил Россию из пепла 90-х, сделал самостоятельной державой. А Путин Трампа — за его героизм, за то, как он бросил вызов олигархическим структурам, за то, как героически он вел себя во время и после покушений», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Трамп и Путин «очень симпатизируют» друг другу, поэтому их встреча может изменить многое. По мнению источников, переговоры глав государств «могут сыграть на руку России» и поспособствовать разрешению многих вопросов.

