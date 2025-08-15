Экономика
19:43, 15 августа 2025

Раскрыта судьба «кокакольных полей» в российском городе

Власти Березовского рассказали, что колу с кокакольного поля утилизируют
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В пресс-службе администрации Березовского Свердловской области, где образовалась внушительная свалка из сотен неиспользованных пластиковых бутылок американской газировки Coca-Cola, раскрыли дальнейшую судьбу напитка в разговоре с «Подъемом».

По информации собеседника издания, газировку вывезут сотрудники коммунальных служб. Сотрудники правоохранительных органов займутся поиском виновных в образовании свалки.

«Сегодня вместе с главой выехали на место. (...) Взяли несколько образцов для того, чтобы проверить по системе "Честный знак". Посмотрели, такого товара в системе не зарегистрировано. (...) По поручению главы сотрудники МКУ "Благоустройства и ЖКХ" вывезут свалку сегодня до конца рабочего дня», — поделился информацией представитель пресс-службы. Он добавил, что найденную колу планируют утилизировать.

«Кокакольные поля» в Березовском обнаружили ранее в этот же день возле одной из местных ТЭЦ — неизвестные выкинули в пустырь сотни пластиковых бутылок Coca-Cola. Отмечается, что крупную партию газировки, в соответствии с информацией на этикетках, завезли в РФ из Азербайджана.

