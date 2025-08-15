Раскрыто число понесших наказание за вторжение в Курскую область

СК: За вторжение в Курскую область осудили 235 человек, еще 5 — под следствием

Российские суды вынесли приговоры 235 участникам украинских вооруженных формирований за совершение преступлений в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в информационном центре Следственного комитета (СК) России после оперативного совещания с участием председателя ведомства Александра Бастрыкина в Донецке.

По данным СК, еще пять украинских военных, которые участвовали во вторжении на территорию РФ, находятся под стражей. В отношении них возбуждены уголовные дела.

В рамках совещания также озвучили приговор сотруднику 2-го департамента Главного управления разведки Минобороны Украины Николаю Пашкевичу, завербовавшему подрывника Сергея Белавина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Суд заочно приговорил его к 26 годам колонии.

