11:48, 15 августа 2025Силовые структуры

Вербовщик из военной разведки Минобороны Украины получил 26 лет колонии

СК РФ: Пашкевич из ГУР МО Украины заочно осужден на 26 лет за вербовку Белавина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Российский суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы сотрудника 2-го департамента Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Николая Пашкевича, завербовавшего подрывника Сергея Белавина (внесен в РФ в перечень причастных к терроризму). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по итогам оперативного совещания в Донецке под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина.

Установлено, что в 2019 году вербовщик привлек жителя Пермского края Белавина в преступную группу, готовившую теракты на железнодорожном транспорте в Брянской области.

Пашкевич признан виновным на основании доказательств, собранных СК, отметили в ведомстве.

В 2023 году Второй Западный окружной военный суд приговорил Белавина к 22 годам лишения свободы. Он признал вину в полном объеме.

По данным следствия, завербованный украинской разведкой россиянин дважды ездил в Киев, где прошел обучение по обращению со взрывными устройствами. В июне 2022-го он приехал в Россию, забрал из тайника в лесу Брянской области взрывчатое вещество, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления. Белавин изготовил взрывное устройство и 9 июля 2022 года заложил его между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре перегона станций Песчаники — Робчик в Унечском районе Брянской области.

В результате теракта было повреждено железнодорожное полотно и локомотив, движение было остановлено на девять часов. Подрыв был совершен ради денежного вознаграждения.

