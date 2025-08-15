Раскрыты подробности задержания подозреваемого в убийстве судьи в Камышине

РИА Новости: Подозреваемого в убийстве судьи в Камышине задержали очень быстро

В правоохранительных органах рассказали детали задержания подозреваемого в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине Волгоградской области. Эту информацию приводит РИА Новости.

«Подозреваемого задержали очень быстро», — поделился сотрудник правоохранительных органов. Другие подробности задержания он не привел.

О расправе над судьей стало известно 14 августа. Мужчину обнаружили на Советской улице Камышина с ножом в голове, сообщил источник «Ленты.ру» в силовых структурах. Позднее в Следственном комитете рассказали, что подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.