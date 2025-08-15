Следком подтвердил задержание подозреваемого в убийстве судьи в Камышине

Подозреваемого в убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

«В настоящее время подозреваемый задержан. По данным следствия, подозреваемый занимается коммерческой деятельностью», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») и части 1 статьи 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия») УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что убийство судьи, вероятно, не связано с его профессиональной деятельностью. Мотивом могла стать ревность. Также уточнялось, что убийца якобы сам сдался полиции.