22:03, 14 августа 2025Силовые структуры

Следком подтвердил задержание подозреваемого в убийстве судьи в Камышине

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Подозреваемого в убийстве федерального судьи в Камышине Волгоградской области задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

«В настоящее время подозреваемый задержан. По данным следствия, подозреваемый занимается коммерческой деятельностью», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») и части 1 статьи 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия») УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что убийство судьи, вероятно, не связано с его профессиональной деятельностью. Мотивом могла стать ревность. Также уточнялось, что убийца якобы сам сдался полиции.

