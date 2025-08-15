Боец ВСУ расстрелял мирную жительницу на дороге у Родинского и попал на видео

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял мирную жительницу Донецкой народной республики (ДНР) в районе города Родинское. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

На видео попал момент, когда украинский военнослужащий открывает огонь по женщине. После этого он подбежал к ней, чтобы осмотреть тело, и спешно отошел в лесополосу.

«Наши дроны-разведчики зафиксировали очередное зверство ВСУ: украинский боевик хладнокровно расстрелял мирную жительницу на дороге возле населенного пункта Родинское. Жуткие кадры преступления попали в объектив разведывательного дрона ВС РФ», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР погибла мирная жительница. Информацию об этом подтвердил мэр города Иван Приходько.