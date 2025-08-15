Мир
Кнайсль заявила о невозможности ЕС участвовать в украинском урегулировании

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Лидеры государств Европейского союза разочарованы, что не участвуют в украинском урегулировании, хотя вложили много средств в киевское руководство, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. Санкт-Петербуга Карин Кнайсль. Об этом пишет РИА Новости.

Она указала, что украинцы хотят видеть еще больше, но у них нет роли в переговорах.

«Они хотели донести до США определенную позицию, с которой в США и так знакомы», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что ЕС не намерен смягчать санкции против России в случае перемирия на Украине.

