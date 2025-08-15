Путешествия
07:02, 15 августа 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянам назвали самые дешевеющие в бархатный сезон направления

Авиасейлс: В бархатный сезон сильнее всего подешевеют перелеты в Дубай
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: snaptheframe / Shutterstock / Fotodom

Стоимость перелетов в Дубай, Наманган, Стамбул, Алматы и Бангкок снизится сильнее всего в бархатный сезон, в сентябре и октябре, рассказали «Ленте.ру» аналитики Авиасейлс.

«В бархатный сезон перелеты за границу в среднем дешевле на 8 процентов по сравнению с июлем-августом. Сильнее всего снизился средний чек на перелёты в Дубай — на 20 процентов, Наманган — 12 процентов, Стамбул, Алматы и Бангкок — 10 процентов», — поделились исследователи.

Средний чек на внутренние перелеты, по их словам, снизился на 11 процентов. Аналитики объяснили, что на цену всегда влияют сезон, спрос и направление.

«Выгоднее всего будет лететь во Владивосток — средний чек сократился на 32 процента. Также на 23 процента подешевели авиабилеты в Махачкалу, на 12 в Калининград, на 10 в Сочи и Красноярск, — рассказали исследователи. — Осенние поездки по России выгоднее бронировать за один–четыре месяца до вылета, а зимние — за два–четыре месяца. Международные перелеты осенью стоит планировать за две недели или раньше, а зимой — за два–три месяца».

Ранее россиянам назвали города страны, наиболее впечатлившие путешественников своими достопримечательностями, архитектурой, природой, культурой и гастрономией. На первом месте в списке оказался Санкт-Петербург.

