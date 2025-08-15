Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:42, 15 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали об опасных способах самолечения высокого давления

Врач Умнов: Самолечение гипертонии приводит к болезни почек и желудка
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: grinny / Shutterstock / Fotodom  

Некоторые пациенты любят экспериментировать с таблетками, пить эти и другие препараты в увеличенных дозах сверх нормы, менять их, пробовать что-то новое. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Врач рассказал, что к нему часто обращаются пациенты, которым кто-то посоветовал все проблемы решать аспирином — довольно опасным препаратам для людей с язвой желудка и больными почками, однако об этом мало кто задумывается. Он указал, что подбор эффективной и безопасной терапии требует времени, особенно в сложных клинических случаях, когда этот процесс может занимать от 2 до 3 месяцев.

«Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что люди опять же надеются, что волшебные таблетки решат все проблемы, но при этом продолжают набирать килограммы, питаться вредной и тяжелой пищей, употребляют алкоголь, курят, либо выполняют чрезмерную физическую нагрузку, которая противопоказана. То есть делают все то, что не способствует улучшению общего состояния организма», — отметил хирург.

Умнов подчеркнул, что эффективное лечение артериальной гипертензии требует комплексного подхода, включающего как медикаментозную терапию, так и модификацию образа жизни. Важно избегать распространенных ошибок — применения альтернативных методов лечения, частой смены препаратов и врачей, необоснованного использования внутривенных инфузий и аспирина, надуманных норм давления для себя и игнорирования схем лечения.

Ранее Александр Умнов рассказал о первых признаках образования тромбов. По его словам, необходимо обратить внимание на диарею и боль в животе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Порномодель-карлица пожаловалась на приставания женатых знаменитостей

    В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским после переговоров с Трампом

    Россиянам рассказали об опасных способах самолечения высокого давления

    На Западе сравнили Rafale и Су-35С

    Истребители F-35 разместили на военной базе Аляски из-за саммита

    В Белом доме сообщили время начала встречи Путина и Трампа

    Силы ПВО отразили атаку 13 украинских беспилотников в российском регионе

    Террористов из «Крокуса» ждал встретить в Брянской области сообщник

    В России назвали цель встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости