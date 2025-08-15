Россиянам рассказали об опасных способах самолечения высокого давления

Врач Умнов: Самолечение гипертонии приводит к болезни почек и желудка

Некоторые пациенты любят экспериментировать с таблетками, пить эти и другие препараты в увеличенных дозах сверх нормы, менять их, пробовать что-то новое. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Врач рассказал, что к нему часто обращаются пациенты, которым кто-то посоветовал все проблемы решать аспирином — довольно опасным препаратам для людей с язвой желудка и больными почками, однако об этом мало кто задумывается. Он указал, что подбор эффективной и безопасной терапии требует времени, особенно в сложных клинических случаях, когда этот процесс может занимать от 2 до 3 месяцев.

«Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что люди опять же надеются, что волшебные таблетки решат все проблемы, но при этом продолжают набирать килограммы, питаться вредной и тяжелой пищей, употребляют алкоголь, курят, либо выполняют чрезмерную физическую нагрузку, которая противопоказана. То есть делают все то, что не способствует улучшению общего состояния организма», — отметил хирург.

Умнов подчеркнул, что эффективное лечение артериальной гипертензии требует комплексного подхода, включающего как медикаментозную терапию, так и модификацию образа жизни. Важно избегать распространенных ошибок — применения альтернативных методов лечения, частой смены препаратов и врачей, необоснованного использования внутривенных инфузий и аспирина, надуманных норм давления для себя и игнорирования схем лечения.

