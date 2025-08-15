Россиянка отсудила у ТСЖ сотни тысяч рублей за упавший с крыши шифер

Жительница Семилук отсудила 343 тыс руб за улетевший на авто из-за ветра шифер

Жительница Семилук Воронежской области отсудила у товарищества собственников жилья (ТСЖ) сотни тысяч рублей на ремонт автомобиля, который пострадал из-за падения с крыши шифера. Внимание на ситуацию обратили пресс-службе УФССП России по региону.

Незадолго до случившегося в доме, возле которого женщина припарковала машину, провели ремонт крыши. Подрядчик сдал выполненные работы и по просьбе председателя ТСЖ старый шифер сложил в стопки и закрепил стропами. После этого стройматериалы пытались спустить вниз, однако в день происшествия они оставались на прежнем месте. В один момент шифер с крыши приземлился на припаркованное авто. Женщина, заметив повреждения, направила претензию председателю ТСЖ, которую тот проигнорировал, и тогда россиянка решила пойти в суд. Тот обязал товарищество оплатить материальный ущерб, компенсировать моральный вред, а также выплатить штраф за нежелание удовлетворить ее требование в добровольном порядке — всего более 343 тысяч рублей.

В пресс-службе уточнили, что председатель пытался игнорировать и разъяснения судебного пристава, однако сотрудница местного ФССП смогла принудительно добиться от него уплаты долга, выписав исполнительский сбор и арестовав счета, с которых затем взыскала необходимую сумму.

Ранее стало известно, что жительница Омска отсудила 300 тысяч рублей за падение на скользких ступенях в подземном переходе. В результате случившегося женщина получила тяжелые травмы, включая перелом бедра.

