Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:52, 15 августа 2025Экономика

Россиянка отсудила у ТСЖ сотни тысяч рублей за упавший с крыши шифер

Жительница Семилук отсудила 343 тыс руб за улетевший на авто из-за ветра шифер
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Жительница Семилук Воронежской области отсудила у товарищества собственников жилья (ТСЖ) сотни тысяч рублей на ремонт автомобиля, который пострадал из-за падения с крыши шифера. Внимание на ситуацию обратили пресс-службе УФССП России по региону.

Незадолго до случившегося в доме, возле которого женщина припарковала машину, провели ремонт крыши. Подрядчик сдал выполненные работы и по просьбе председателя ТСЖ старый шифер сложил в стопки и закрепил стропами. После этого стройматериалы пытались спустить вниз, однако в день происшествия они оставались на прежнем месте. В один момент шифер с крыши приземлился на припаркованное авто. Женщина, заметив повреждения, направила претензию председателю ТСЖ, которую тот проигнорировал, и тогда россиянка решила пойти в суд. Тот обязал товарищество оплатить материальный ущерб, компенсировать моральный вред, а также выплатить штраф за нежелание удовлетворить ее требование в добровольном порядке — всего более 343 тысяч рублей.

В пресс-службе уточнили, что председатель пытался игнорировать и разъяснения судебного пристава, однако сотрудница местного ФССП смогла принудительно добиться от него уплаты долга, выписав исполнительский сбор и арестовав счета, с которых затем взыскала необходимую сумму.

Ранее стало известно, что жительница Омска отсудила 300 тысяч рублей за падение на скользких ступенях в подземном переходе. В результате случившегося женщина получила тяжелые травмы, включая перелом бедра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прибыл на встречу с Путиным

    Путин прибыл на Аляску

    На Украине сделали прогноз о переговорах Путина и Трампа

    Стало известно о реакции Европы на красную дорожку для Путина

    Россиянка отсудила у ТСЖ сотни тысяч рублей за упавший с крыши шифер

    Кортеж российской делегации выехал на место саммита Путина и Трампа

    Американских и российских журналистов перед саммитом на Аляске рассадили в разные стороны

    Дуа Липу сняли с голыми ягодицами во время занятия йогой

    Мусульмане в России устроили коллективную молитву об успехе переговоров Путина и Трампа

    Трамп покажет Путину свои истребители

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости