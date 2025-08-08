Экономика
23:09, 8 августа 2025Экономика

Россиянка отсудила сотни тысяч за скользкий переход

Жительница Омска отсудила 300 тысяч рублей за падение на скользких ступенях
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Sergey Zaykov / Shutterstock / Fotodom

Жительница Омска отсудила сотни тысяч за скользкие ступени в переходе. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры региона.

В феврале прошлого года женщина, которая шла по подземному переходу, находящемуся по адресу улица Интернациональная, 43/1, поскользнулась на неочищенной от наледи поверхности и упала. Россиянка получила тяжелые травмы, в том числе перелом бедра.

Через некоторое время женщина решила пойти в суд, чтобы взыскать с виновных компенсацию морального вреда за ненадлежащую уборку территории. В результате суд первой инстанции обязал выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей. Ответчик, бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», попытался оспорить решение в апелляционной инстанции, но судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменений. Апелляционная жалоба при этом была отклонена.

Ранее стало известно, что жительница Губахи Пермского края отсудила 240 тысяч рублей за падение на скользком пороге магазина.

