Россиянка сняла на видео пробку из двух тысяч машин на Крымском мосту

Пробка почти из двух тысяч машин на Крымском мосту попала на видео

Пробка почти из двух тысяч машин, которая образовалась на Крымском мосту утром в пятницу, 15 августа, попала на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Краснодар и край».

Ролик сняла из окна автомобиля проезжавшая мимо россиянка. Она уточнила, что машины скопились перед автобусной остановкой «Поворот на Багерово» в Республике Крым.

Согласно информации Telegram-канала инфоцентра о ситуации на транспортном переходе, по состоянию на 12:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 60 транспортных средств, а в очереди со стороны Керчи — 1,7 тысячи. Время ожидания составляет более четырех часов.

Ранее стало известно, что у Крымского моста со стороны Керчи появились медпункты для оказания помощи туристам, застрявшим в пробках. Там дежурят 30 врачей, в их распоряжении есть пять транспортных средств.

