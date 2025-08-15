Путешествия
Россиянка сняла на видео пробку из двух тысяч машин на Крымском мосту

Алина Черненко

Пробка почти из двух тысяч машин, которая образовалась на Крымском мосту утром в пятницу, 15 августа, попала на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Краснодар и край».

Ролик сняла из окна автомобиля проезжавшая мимо россиянка. Она уточнила, что машины скопились перед автобусной остановкой «Поворот на Багерово» в Республике Крым.

Согласно информации Telegram-канала инфоцентра о ситуации на транспортном переходе, по состоянию на 12:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 60 транспортных средств, а в очереди со стороны Керчи — 1,7 тысячи. Время ожидания составляет более четырех часов.

Ранее стало известно, что у Крымского моста со стороны Керчи появились медпункты для оказания помощи туристам, застрявшим в пробках. Там дежурят 30 врачей, в их распоряжении есть пять транспортных средств.

