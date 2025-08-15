Силовые структуры
Российский блогер запугивал строительную фирму своим медийным влиянием

В Сочи суд приговорил блогера Ботвинова за вымогательство у стройкомпании
Варвара Митина (редактор)

Кадр: «Ботвинов Риэлти» / RuTube

В Сочи суд приговорил блогера Анатолия Ботвинова к двум с половиной годам колонии общего режима за вымогательство денег у стройтельной компании. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Приговор был обжалован, однако вышестоящая инстанция не нашла оснований для его изменения. Приговор вступил в законную силу. Подсудимый полностью признал вину и попросил прощения у представителя потерпевшей стороны.

По версии следствия, в декабре 2024 года Ботвинов запугивал строительную фирму своим медийным влиянием. Он потребовал от руководителя службы безопасности компании миллион рублей за нераспространение в социальных сетях порочащих ее информации. При этом она не соответствовала действительности.

Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес приговор в отношении пиарщика и медиаменеджера Станислава Дейнеко, который обвинялся в вымогательстве денег у генерального директора компании «Россети» Андрея Рюмина.

