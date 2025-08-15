Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:02, 15 августа 2025Наука и техника

Российский дрон-камикадзе с ИИ обновили

Российский дрон-камикадзе V2U получил новый корпус
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Осведомитель»

Российский дрон-камикадзе с искусственным интеллектом (ИИ), известный под условным обозначением V2U, получил новый корпус и крыло. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

В публикации обратили внимание на кадры центра «Рубикон», демонстрирующие применение различных дронов. На них заметили неизвестный аппарат, который может быть обновленной версией российского беспилотника.

«Дрон получил новый корпус, обновленные формы заднего крыла с винглетами, что должно поспособствовать росту дальности полета дрона», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Также в задней части корпуса заметно утолщение, под которым могли разместить новое оборудование. Канал допустил, что там установили новый модуль навигации.

В июне стало известно, что V2U начали применять в зоне СВО. Аппарат с размахом крыльев 1,2 метра развивает скорость около 60 километров в час, а длительность полета может составить 60 минут. Дрон-камикадзе, который использует ИИ для наведения на цель, несет кумулятивно осколочно-фугасную зажигательную боевую часть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин по пути на саммит с Трампом на Аляске посетил Магадан. В Кремле раскрыли программу мероприятий президента

    Шансы Залужного заменить Зеленского оценили

    Решен вопрос о смягчении приговора бывшему губернатору российского региона

    Раскрыта причина участия Трампа в урегулировании конфликта на Украине

    Российский дрон-камикадзе с ИИ обновили

    Мужчина упал из-за слишком большого пениса и сломал руку

    В России назвали терпимые характеристики кандидатов

    Появились подробности об упавших с высоты российской ТЭЦ рабочих

    В ДНР женщина с иконой выбежала навстречу российскому дрону

    Российский военный более чем на год незаконно продлил себе отпуск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости