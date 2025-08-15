Российский генерал призвал не надеяться на Трампа

Генерал Соболев: Не стоит возлагать надежд на Трампа

России не стоит возлагать надежд на президента США Дональда Трампа. Об этом перед встречей главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным заявил генерал, депутат Госдумы Виктор Соболев. Свое мнение о предстоящем саммите российского и американского лидеров он высказал радиостанции «Говорит Москва» в Telegram.

Соболев скептически оценил фигуру Трампа в контексте российского-украинского конфликта. «Соединенные Штаты лавируют. Хотя их действия тоже направлены на войну в конечном итоге», — сказал он.

В этой связи депутат призвал быть готовыми к любому развитию событий и сделать все возможное для укрепления обороноспособности России.

Встреча Путина и Трампа начнется в пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени.

Ранее Соболев назвал срок взятия Славянска и Краматорска — одних из последних крупных укрепрайонов ВСУ в Донбассе. По его мнению, контроль над городами может быть получен к началу осени.