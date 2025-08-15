Российский рынок акций вырос перед встречей Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи превысил 3000 впервые с 28 апреля перед встречей Путина и Трампа

Российский рынок акций рекордно вырос перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На торгах в пятницу, 15 августа, индекс Мосбиржи (IMOEX) впервые с 28 апреля превысил отметку в 3000 пунктов. Показатель стартовал на торгах на уровне 2986 пунктов. Максимальное значение, которое фиксировали за день, составило 3001,27 пункта, а минимальное — 2978,69 пункта.

Индекс IMOEX2, который отражает в том числе утреннюю и вечернюю сессии, пробил отметку в 3000 пунктов еще 11 августа. Индекс РТС, который отражает динамику наиболее ликвидных акций крупнейших российских эмитентов, представленных на Московской бирже, вырос на 0,65 процента, до 1183,48 пункта. Максимальное и минимальное значения за день составили 1185,31 пункта и 1176,39 пункта соответственно.

Индекс Московской биржи чередовал рост и падение на фоне назначенной встречи двух президентов. Эксперты объясняют лихорадочную реакцию участников российского рынка акций в первую очередь неопределенностью вокруг грядущего саммита США и России. Риторика главы Белого дома пока не внушает уверенности. Трамп допустил как позитивный, так и негативный исход грядущей встречи по поводу урегулирования конфликта на Украине.