Российский рынок акций залихорадило в преддверии встречи Трампа с Путиным

Индекс Мосбиржи чередовал рост и падение в ходе утренней сессии 12 августа

Индекс Московской биржи (Мосбиржи) чередовал рост и падение в ходе утренней сессии во вторник, 12 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 7:35 по московскому времени котировки Мосбиржи теряли 0,54 процента и падали до 2948,4 пункта. Однако после этого наметился прирост. Ближе к 7:50 индикатор IMOEX2 увеличился до 2954 пунктов.

Эксперты объясняют лихорадочную реакцию участников российского рынка акций в первую очередь неопределенностью вокруг грядущего саммита США и России с участием президентом двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина. Риторика главы Белого дома пока не внушает уверенности. Трамп допустил как позитивный, так и негативный исход грядущей встречи по поводу урегулирования конфликта на Украине.

На этом фоне, отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков, участники российского рынка стали осторожнее и активнее фиксировать прибыль. Однако вероятность позитивного исхода саммита США и России в Аляске, который состоится в пятницу, 15 августа, все еще сохраняется. С учетом этого индекс Мосбиржи в краткосрочной перспективе может приблизиться к отметке в 3050 пунктов, спрогнозировал эксперт «БКС Мир инвестиций»Дмитрий Бабин.

Ранее на фоне заявлений Трампа о том, что его разочаровала стратегия России по украинскому вопросу, рынок акций РФ перешел к падению. В конце июля индекс Мосбиржи снижался до 2735 пунктов. Однако по мере стабилизации риторики главы Белого дома котировки торговой площадки стали постепенно расти. В настоящее же время участники российского рынка акций находятся в ожидании грядущей встречи лидеров двух стран. Дальнейшие перспективы индикатора IMOEX2 во многом будут зависеть от итогов ближайшего саммита России и США.