ТАСС: Большое число женщин в рядах ВСУ участвовало в боях в Щербиновке

Командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Турист рассказал, что в боях в Щербиновке Донецкой народной республики (ДНР) участвовало большое число женщин в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

Боец отметил, что женщины-военнослужащие не вступали в стрелковый бой и убегали с позиций. Он указал, что в каждой группе противника была женщина, что сильно бросалось в глаза.

Турист предположил, что женщины выполняют функции операторов БПЛА или систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ стачивает под ноль личный состав 156-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) в боях за Юнаковку в Сумской области.

