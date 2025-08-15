Сообщение об опередившей Россию по числу аэропортов Аляске оказалось фейком

Данные о том, что на Аляске больше аэропортов, чем в России, не подтвердились

Появившееся в соцсетях сообщение о том, что на Аляске больше аэропортов, чем по всей России, является фейком. Это объясняется разницей понятий в двух языках.

Пользователь X написал, что в американском штате насчитывается 280 аэропортов, в то время как в России их якобы всего 254.

На самом деле один и тот же термин «аэропорт» имеет разное значение в английском и русском. Пока в США словом airport могут называть как крупный международный аэропорт, так и посадочную площадку, в России различают понятия «аэропорт», «аэродром» и «посадочная площадка». Так, аэродром — это участок земли с расположенными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, может быть как частью аэропорта, так и самостоятельным объектом. Посадочная площадка — участок для взлета, посадки, может быть бетонной, грунтовой, водной, ледовой. Наконец, аэропорт являет собой комплекс сооружений, оборудования и служб, предназначенный для приема, отправки, обслуживания воздушных судов и пассажиров. Он включает аэродром, пассажирские и грузовые терминалы, службы управления полетами и прочее.

В минувшем году зампред правительства Виталий Савельев сообщил, что в России 228 аэропортов. К 2030 году их будет 242. Вице-премьер также напомнил о планах по реконструкции и строительству 75 аэропортов до 2030 года, на эти цели направлено 250 миллиардов рублей. В 2024 году Минтранс также обсудил перспективы развития малой авиации. На совещании указывалось, что в РФ насчитывается 2 612 посадочных площадок по всей стране. При этом их количество выросло с 2021 по 2024 годы на 356.

Что касается Аляски, аэропортов в привычном для России понимании там 26. Такое число воздушных гаваней имеют сертификаты FAR Part 139. Речь о перечне требований к инфраструктуре, сравнимой с требованиями к аэропортам в России.

Информация о том, что на Аляске больше аэропортов, чем в РФ в целом, не получила распространения в СМИ. Обсуждение темы велось в сети, в частности, на портале Mail.ru.

Данные о том, что на Аляске есть 280 аэропортов, и это больше, чем по всей России, являются фейком. На самом деле речь идет о разнице понятий. Airport в английском обозначает даже небольшие посадочные площадки, в то время как в русском это большой комплекс сооружений, оборудования и служб. Таким образом, на Аляске 26 аэропортов, а в России, по данным на 2024-й год, 228.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».