14:15, 15 августа 2025Экономика

Страна БРИКС нарастила закупки российской нефти

ET: Индия повысила закупки российской нефти до 2 миллионов баррелей в сутки
Кирилл Луцюк

Фото: Amit Dave / Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают руководствоваться экономическими соображениями, что выражается в увеличении закупок российской нефти. Об этом сообщило издание Economic Times (ET).

По его данным, импорт нефти из РФ в августе увеличился до двух миллионов баррелей в сутки. В свою очередь, аналитики Kpler выяснили, что из 5,2 миллиона баррелей сырой нефти, купленных Индией в августе, 38 процентов пришлось на Россию. В июле российские поставки данного углеводорода оценивались в 1,6 миллиона баррелей.

Наблюдаемую динамику объяснили сокращением закупок иракской нефти, которые снизились с 907 до 730 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, поставки из Саудовской Аравии сократились с 700 тысяч баррелей в сутки до 526 тысяч баррелей.

По словам председателя Indian Oil Corporation Арвиндера Сингха Сахни, правительство не давало никаких указаний замедлить закупки у РФ после того, как президент США ввел пошлины в отношении Нью-Дели.

«Нам не говорят покупать или не покупать. Мы не прилагаем дополнительных усилий ни для увеличения, ни для уменьшения доли российской нефти», — констатировал он.

По прогнозам, если индийские нефтеперерабатывающие заводы решат обойтись без российских энергоносителей, то такой переход вынудит их пойти на серьезные и невыгодные экономические компромиссы.

