06:14, 15 августа 2025Бывший СССР

Суд в Армении продлил арест бизнесмена Самвела Карапетяна

Адвокат Гаспарян: Суд продлил арест Самвела Карапетяна на два месяца

Фото: Globallookpress.com

Суд в Армении продлил арест бизнесмена Самвела Карапетяна на два месяца по ходатайству следствия, об этом сообщила адвокат фигуранта Лиана Гаспарян, передает РИА Новости.

Защита планирует обжаловать решение. «Конечно, мы подадим апелляционную жалобу», — заявила юрист.

11 августа Гаспарян сообщила, что Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание Карапетяна. Она отметила, что вердикт апелляционной инстанции доказывает, что дело против бизнесмена построено вокруг множества неправовых и неправомерных решений.

