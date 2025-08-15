Предсказаны магнитные бури из-за крупной дыры на Солнце

ИКИ РАН: Крупная корональная дыра на Солнце станет причиной магнитных бурь

На Солнце начала расти крупная корональная дыра, которая может стать причиной магнитных бурь. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Российские специалисты отметили, что корональная дыра начала расти на обращенной к Земле стороне Солнца несколько дней назад. При этом за последние сутки ее размеры увеличились сразу на 50 процентов. Ученые заявили, что в области дыры должен наблюдаться особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра. Его скорость начнет расти в понедельник, 18 августа.

Подобные явления могут быть причинами магнитных бурь. Ученые предсказывают, что уже к 19-20 августу скорость солнечного ветра может выйдет на уровень в диапазоне 800-900 километров в секунду, что более чем в 2 раза превышает нормальные значения.

«На настоящий момент это видится как главный фактор влияния на геомагнитную обстановку на масштабах 7 — 10 дней», — говорится в сообщении. Однако на ближайших выходных магнитное поле Земли будет оставаться спокойным.

Ранее российские ученые заявили, что потенциально опасный астероид 2025 PM пройдет 17 августа рядом с Землей. Астероид приблизится к Земле на расстояние около одного миллиона километров.