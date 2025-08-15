Наука и техника
10:33, 15 августа 2025Наука и техника

Опасный астероид пройдет рядом с Землей 17 августа

Астероид размером с самолет пройдет рядом с Землей 17 августа
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: buradaki / Shutterstock / Fotodom

Потенциально опасный астероид 2025 PM пройдет 17 августа рядом с Землей. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

По расчетам ученых, астероид пройдет на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Ранее в Лаборатории реактивного движения НАСА отмечали, что небесное тело имеет диаметр 50 метров и сравнимо по размерам с самолетом. В НАСА также заметили, что астероид приблизится к Земле на расстояние около 1 миллиона километров.

В ИКИ РАН подчеркнули, что астероид получил статус опасного из-за необычно близкого сближения с планетой. К этой категории относят небесные тела, сближающиеся с Землей на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит. Пролет тела большего размера рядом с Землей ожидается в 2025 году еще один раз — в конце сентября.

Астероид 2025 PM обнаружили только 1 августа 2025 года. Скорее всего, объект представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ. Период обращения небесного тела вокруг Солнца составляет чуть больше 2 лет. Российские ученые заявили, что на минимальном от Земли расстоянии астероид пройдет 17 августа в 12:03 по московскому времени. Несмотря на то, что астероид пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала.

В начале августа ученые из Университета Джорджии (UGA) рассказали о метеорите, который упал на Землю в конце июля. Камень, который пробил крышу дома жителя штата Джорджии, оказался старше Земли — его возраст составил 4,5 миллиарда лет.

