09:03, 15 августа 2025Ценности

Тейлор Свифт снялась в оголяющем грудь бюстгальтере для обложки альбома

Мария Винар

Фото: @taylorswift / Mert Alas / Marcus Piggott

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт снялась в откровенном образе для обложки своего нового альбома The Life of a Showgirl. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя исполнительница предстала на размещенном кадре в частично оголяющем грудь бюстгальтере и трусах, которые оказались расшиты сияющими кристаллами. Кроме того, она позировала в телесных колготках в сетку и широких браслетах. Также ее внешний вид дополнили головной убор с крупными драгоценными камнями и ярко-красная помада.

Вдобавок знаменитость опубликовала еще один кадр с фотосессии для своего альбома. На нем она запечатлена под водой в платье бренда Area, который также оформлен массивными кристаллами.

В июле сообщалось, что Тейлор Свифт вышла в свет в рубашке за четыре тысячи рублей.

