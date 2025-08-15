Мир
21:31, 14 августа 2025

Трамп допустил встречу с участием Путина и европейских лидеров в будущем

Трамп допустил встречу с участием Путина и европейских лидеров в будущем
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что во второй возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным может принять участие глава Украины Владимир Зеленский, а также кто-то из европейских лидеров. Слова Трампа приводит ТАСС.

«Мы собираемся провести встречу с участием президента Путина, президента Зеленского, меня и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что пока конкретных планов нет, и это лишь один из возможных сценариев.

Ранее американский лидер заявил, что запланированная на 15 августа встреча с Путиным в Анкоридже будет важна как для Москвы, так и для Вашингтона.

