20:59, 14 августа 2025

Трамп объяснил важность встречи с Путиным

Трамп: Встреча с Путиным будет важна как для России, так и для США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже будет важна как для Москвы, так и для Вашингтона. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-коференции, трансляцию которой ведет Белый дом.

«Это будет очень важная встреча как для России, так и для нас, если мы сможем спасти много жизней», — ответил президент США на вопрос журналистов.

Трамп также выразил надежду, что переговоры с российским лидером пройдут хорошо и отметил, что еще более важной встречей станет трехсторонний саммит при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Трамп оценил вероятность неудачи встречи с Путиным в 25 процентов. По его словам, Россия хочет все закончить и заключить сделку по Украине.

